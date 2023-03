ProRail positief over spoorherstel Brabant, dassen lijken verkast

Spoorbeheerder ProRail is “een flink stuk opgeschoten” met de werkzaamheden aan het spoor bij het Brabantse Esch, waar al dagen geen treinen kunnen rijden doordat dassen er een burcht hebben gegraven. “Ze hadden behoorlijk huisgehouden, er zijn ongeveer 25 pijpen aangetroffen, zoals je de gangen noemt”, vertelt een woordvoerder van ProRail.

Na het dichten van de holen en het plaatsen van gaas om te voorkomen dat de dieren opnieuw de spoordijk beschadigen, moet nog het nodige herstelwerk worden verricht voordat het spoor weer helemaal veilig is.

Door het gegraaf van de dassen, die een beschermde status hebben, kunnen sinds dinsdag geen treinen rijden tussen Den Bosch en Boxtel. Daardoor moeten reizigers die vanuit Den Bosch bijvoorbeeld naar Eindhoven willen omreizen via Tilburg. ProRail sprak eerder de hoop uit dat “als alles voorspoedig verloopt” aan het eind van de komende week weer treinen over het traject kunnen. Aan een nieuwe prognose waagt de zegsman zich nu niet. “We willen geen valse verwachtingen wekken.”

De dassen zelf zijn niet meer gezien de afgelopen dagen. Wel zijn een stukje verderop sporen van de dieren aangetroffen, vertelt de woordvoerder. “Het lijkt erop dat de ontmoedigingsmaatregelen hebben gewerkt.” ProRail laat zich over de aanpak adviseren door stichting Das&Boom, die veel expertise over de dieren in huis heeft. “We leren iedere dag bij. We moeten toch leren om met de das te leven”, aldus de woordvoerder van de spoorbeheerder.

Als tijdens het werk in Esch toch dassen opduiken, is de afspraak om even te stoppen zodat ze de kans hebben om weg te gaan. Bij de spoordijk zijn ook wildcamera’s geplaatst. Daarop zijn de afgelopen dagen geen activiteiten van dassen meer waargenomen, aldus de woordvoerder.