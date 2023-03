Vier Nederlanders omgekomen op snelweg Duitsland

Op de A3 bij Elten tussen de Duitse plaatsen Kleef en Emmerik vlak bij de grens met Nederland zijn zondagochtend vier Nederlanders om het leven gekomen bij een ongeluk met twee auto’s, bevestigt de Duitse politie. Het gaat om drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een 37-jarige vrouw.

Volgens de Duitse politie verloor de 42-jarige bestuurder van een Porsche Cayman de macht over het stuur vanwege het slechte weer en kwam hij met zijn auto in een sloot terecht. In het voertuig zat ook de 37-jarige vrouw. Het tweetal wisten uit het voertuig te komen en stonden langs de weg. Een 39-jarige man was gestopt om hulp te verlenen op de vluchtstrook.

Even later verloor een 56-jarige Nederlander in een Porsche 911 op datzelfde stuk weg de macht over het stuur. Daardoor raakte hij de drie personen die langs de weg stonden en botste daarna tegen de vangrail volgens de politie. De vrouw en de 39-jarige man bezweken ter plekke aan hun verwondingen. Later zijn ook de twee bestuurders overleden.

De weg in de richting van Keulen is de hele dag afgezet en de politie onderzoekt het ongeval.