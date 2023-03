Vliegtuig naar Canada keert om vanwege agressieve passagier

Een KLM-vliegtuig met Canada als bestemming is zondag teruggekeerd naar Schiphol, omdat een passagier zich agressief gedroeg. De man is op de luchthaven aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.

Al aan boord werd de agressieve passagier overmeesterd en geboeid door de bemanning, laat de marechaussee weten. “Ergens boven IJsland is de man zich agressief gaan gedragen”, vertelt een woordvoerder van de marechaussee.

De aanleiding voor het agressieve gedrag is vooralsnog onduidelijk. De gezagvoerder van het toestel vond het in elk geval ernstig genoeg om rechtsomkeert te maken en terug naar Nederland te vliegen, met grote vertraging tot gevolg voor alle medepassagiers. De vlucht had Calgary als eindbestemming.

Bemanningsleden van vliegmaatschappijen volgen weleens trainingen bij de marechaussee om precies met dit soort situaties om te gaan. “Het is belangrijk dat ze weten hoe te handelen in zo’n kleine ruimte”, zegt de woordvoerder.