Nieuwe fase in liquidatieproces Marengo

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat vanaf maandag een nieuwe fase in. Het Openbaar Ministerie heeft drie dagen uitgetrokken om te reageren op de pleidooien van de advocaten van de verdachten, onder meer op het uitvoerige pleidooi van de advocaten van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Het bewijs in Marengo steunt op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige Nabil B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering. Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 is zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Deze moorden maken officieel geen onderdeel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.

Tijdens de vorige zitting eerder deze maand, werd bekend dat B. opnieuw zonder verdediging zit omdat zijn advocaten hem niet langer bijstaan. Het hoe en waarom daarvan is onduidelijk.

De repliek van het OM gaat niet over mede-hoofdverdachte Saïd R. Zijn zaak loopt namelijk wat achter op de rest, omdat het langer duurde voordat hij door Colombia – waar hij was gearresteerd – werd uitgeleverd aan Nederland en door een advocatenwissel. Ook tegen hem is levenslang geëist. Zijn advocaten gaan in mei pleiten in zijn zaak.

Na de repliek krijgen alle advocaten nog een keer de kans om te reageren. Dat zal ergens de komende maanden plaatsvinden. De rechtbank is van plan in oktober van dit jaar uitspraak te doen.