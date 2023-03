Beeld & Geluid opent condoleanceregister voor Wim de Bie

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum heeft een condoleanceregister geopend voor Wim de Bie. In de lounge bij het Mediamuseum kunnen mensen een boodschap achterlaten voor de overleden cabaretier en schrijver (83).

Bij het register staat het pak dat De Bie droeg tijdens het tv-programma Keek op de week. Dat was een van de programma’s die hij samen met zijn vaste collega Kees van Kooten maakte.

In het Mediamuseum is ter nagedachtenis aan De Bie ook het tenue van zijn beroemde typetje Tedje van Es tentoongesteld. In het depot van Beeld & Geluid worden talloze attributen van de verschillende personages van Van Kooten en De Bie bewaard.