Complotdenker Micha Kat: ik ben soms te ver gegaan

Complotdenker Micha Kat (59) heeft dinsdag tijdens zijn strafzaak erkend dat hij in zijn video’s af en toe over de schreef is gegaan. Volgens Kat komt dat voor “als er emoties in het spel zijn”, zo legde hij in de rechtbank in Den Haag uit. “Bij sommige dingen ben ik te ver gegaan.”

Kat wordt onder meer verdacht van opruiing. Hij riep volgens het Openbaar Ministerie op tot geweld tegen de rechtspraak, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Zo zei hij in een video over vermeende pedofilie in de rechtspraak: “Het volk moet nu terugslaan. De Hoge Raad, alle rechtbanken, alle gerechtshoven zijn nu targets geworden. Targets van het volk.” Kat riep in dezelfde video op om de gebouwen te bestormen en ze te bespuiten met graffiti en medewerkers met camera’s en microfoons te benaderen met de vraag: bent u ook een pedofiel? Tijdens zijn strafzaak zei Kat na het zien van de video’s: “Het is natuurlijk over de top, dat zie ik ook.”

Kat, die nu negentien maanden in voorarrest zit, hamert er in de rechtbank op dat hij zijn uitlatingen deed als journalist, wat hem in zijn ogen meer vrijheden geeft. “Opruiing is core business in de media. Johan Derksen mag op televisie oproepen tot het liquideren van Thierry Baudet. Dat mag ook van het OM.”

De uitlatingen die Kat ten laste worden gelegd deed hij onder meer in het Red Pill Journal, dat tijdens de coronacrisis maandenlang vijf dagen per week te zien was. “Niet alles wat ik doe kan de sneltest doorstaan”, zei Kat, die sprak van een politiek proces. Van een aantal bedreigingen nam hij in de strafzaak afstand.

Kat wordt ook verdacht van opruiing tegen het AD. “We gaan het AD kapotmaken”, riep hij onder meer. “Ik zou het niet meer doen”, zei Kat hierover. De oud-journalist kondigde bij aanvang van de zitting aan te willen stoppen met journalistiek. “Misschien ga ik wel ‘complotkrakelingen’ bakken als ik banketbakker word.”

Van Dissel liet een slachtofferverklaring voorlezen. De voorzitter van het Outbreak Management Team moest 24 uur per dag bewaakt worden nadat via het Red Pill Journal zijn privé-adres was uitgelekt. Eerder had het platform al een video getoond van een fietsende Van Dissel, die op weg naar het LUMC in Leiden werd gefilmd. Daarin werd hij een sadopedofiel en kindermoordenaar genoemd. “Het zorgde voor nog meer onveiligheidsgevoelens”, zei een vertegenwoordiger van het RIVM. “Het heeft een enorme invloed op Jaap en zijn gezinsleven gehad.”

Het Openbaar Ministerie komt dinsdagmiddag met de strafeis.