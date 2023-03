Gemeente Amsterdam gaat TikTok weren op werktelefoons

De gemeente Amsterdam wil apps als TikTok weren van werktelefoons van ambtenaren. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Touria Meliani in een brief aan de gemeenteraad.

Daarmee volgt de hoofdstad de lijn van het kabinet, dat op advies van inlichtingendienst AIVD rijksambtenaren ontraadt apps te gebruiken uit landen met een “offensief cyberprogramma” tegen Nederland. Het gaat volgens de AIVD om landen als China, Rusland, Noord-Korea en Iran, aldus de wethouder. Door dergelijke apps te weren, wendt Amsterdam volgens haar “een mogelijk veiligheidsrisico met betrekking tot informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens” af. Mogelijk volgen ook andere apps, zoals de berichtendienst Telegram, zegt een woordvoerder van Meliani.

De gemeente maakt op dit moment geen gebruik van de populaire filmpjesapp TikTok voor haar dienstverlening, schrijft de wethouder. Op de werktelefoons van ambtenaren, bestuurders en raadsleden is een scheiding tussen het werk- en privédeel, waarbij het tot nu toe privé wel mogelijk was dit soort apps te installeren. “Het college verplicht nu de medewerker en het raadslid om de applicatie zo snel mogelijk te verwijderen”, staat in de brief. “Het college zal de applicatie ook verwijderen.”

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Uit angst voor spionage en beïnvloeding hebben ook andere landen het gebruik van de app aan banden gelegd, tot ongenoegen van TikTok. De app beweert dat het door geen enkele staat of overheid wordt gecontroleerd.

Het Havenbedrijf Rotterdam vraagt medewerkers geen apps op hun werktelefoon te installeren die niet nodig zijn voor het werk, of deze te verwijderen. Daar valt ook de app van TikTok onder. Volgens een woordvoerder volgt het bedrijf de richtlijnen van de overheid. “Binnenkort wordt het ook bij ons onmogelijk om TikTok op de werktelefoon te gebruiken”, aldus de zegsvrouw.

De gemeente Rotterdam zegt de ontwikkelingen rondom apps als TikTok nauwgezet te volgen. Volgens een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Maarten Struijvenberg is het vanwege een beveiligde werkomgeving op de telefoons niet nodig de app direct te weren, maar wordt “op de achtergrond” wel gekeken naar mogelijkheden hiervoor.

De gemeente Den Haag laat weten dat er dit moment geen restricties zijn voor apps die medewerkers op hun werktelefoon installeren. Na de oproep van het kabinet gaat de Hofstad echter “opnieuw kritisch kijken” naar het privégebruik van werktelefoons, laat een woordvoerder weten. “Daarbij liggen twee opties op tafel: aanpassing van de algemene gedragsregels en het verbieden van specifieke applicaties. We onderzoeken wat verantwoord is.” Dat gebeurt volgens de woordvoerder in samenspraak met andere gemeenten.