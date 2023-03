MOB eist dat provincies vergunningen 40 ‘piekbelasters’ intrekken

Provincies moeten de vergunningen intrekken van veertig veehouderijen waarvan duidelijk is dat ze veel stikstof uitstoten die in natuurgebieden terechtkomt, eist milieuorganisatie MOB. De organisatie heeft de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg daar dinsdag over aangeschreven, bevestigt raadsman Valentijn Wösten na berichtgeving door NRC. Dit is de eerste stap in een juridische procedure.

“In sommige gevallen is de overheid verplicht om vergunningen in te trekken”, zegt Wösten. Hij probeert op basis van eigen onderzoek door MOB en Vereniging Leefmilieu de vergunning van veertig zogeheten piekbelasters ingetrokken te krijgen. Dat moet volgens de organisaties gebeuren als de bedrijven geen gebruikmaken van de vrijwillige uitkoopregeling waar het kabinet mee komt.

“Het innemen van vergunningen van piekbelasters is zowel de snelste, goedkoopste, meest effectieve en meest eenvoudige manier om serieuze emissiereductie te realiseren”, stellen de organisaties in een verklaring.

Of deze nieuwe strategie gaat werken, moet “in de komende maanden of jaren duidelijk worden”, zegt Wösten. Volgens de jurist is het heel onwaarschijnlijk dat met nieuwe innovatieve staltechnieken de uitstoot van ammoniak uit stallen voldoende zal verminderen. “Die staltechniek werkt slecht, wie daar na veertig jaar nog grote verwachtingen van heeft gelooft in een luchtkasteel.”

De weg naar het intrekken van natuurvergunningen “moet openliggen”, vindt de raadsman. Provincies hebben nu 16 weken de tijd om besluiten te nemen over de intrekkingsverzoeken. Als ze weigeren, wil Mobilisation for the Environment, zoals de organisatie voluit heet, naar de rechter stappen.

In alle provincies worden momenteel besprekingen gehouden voor het vormen van nieuwe coalities, na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. In alle provincies werd de BBB de grootste partij. De partij is fel tegen elke vorm van dwang om veehouders te laten inkrimpen of stoppen.