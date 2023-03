OM in hoger beroep in zaak misbruiken oppaskinderen

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen de Limburgse man en vrouw die zeven oppaskinderen in de regio Eindhoven zouden hebben misbruikt. De twee werden eerder deze maand veroordeeld tot twaalf jaar cel, de man kreeg er ook tbs met dwangverpleging bij. Het OM, dat sprak van een “weerzinwekkende zedenzaak”, eiste in januari vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen beide verdachten.

De slachtoffers waren tussen de 1 en 6 jaar oud. De kinderen zijn van 2019 tot 2021 misbruikt door Nancy D. (54) uit Herkenbosch, die zich via een bemiddelingssite aanbood als oppas. Dit zou zeker twintig keer zijn gebeurd, bekende ze eerder. Peter S. (59) uit Heel keek op die momenten via een videoverbinding live mee en gaf D. opdrachten, die de vrouw uitvoerde. Bovendien maakte de vrouw video’s voor de man als hij niet kon meekijken.

Volgens de rechtbank Den Bosch had S. een sturende en regisserende rol. De twee leerden elkaar in 2018 kennen en hadden een sm-relatie, waarbij de vrouw werd meegezogen “in zijn steeds extremere seksuele fantasieën” en hij had haar volledig in zijn macht.

Het misbruik stopte in 2021, toen de ouders van een 2-jarig meisje toevallig beelden zagen van het misbruik.