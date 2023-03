Politiebonden: meer geld nodig voor bewaken en beveiligen

Politiebonden roepen in een brief aan minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) op snel meer geld beschikbaar te stellen voor het zogenoemde stelsel Bewaken en Beveiligen, dat toeziet op het beschermen van bedreigde personen. Door een tekort aan geld lopen die personen en politie momenteel “onnodige extra risico’s”, melden politievakbonden ACP, ANPV, NPB en Equipe dinsdag.

Door de gebrekkige financiering is er een tekort aan personeel en wordt er te weinig geïnvesteerd in materiaal en opleiding, zeggen de bonden. Nu worden zij ingehaald door “toenemende maatschappelijke onrust en uitdijende criminele samenwerkingsverbanden”, stellen de bonden in de brief.

Ook zijn meer investeringen noodzakelijk om te kunnen blijven werken met kroongetuigen, die politiebescherming nodig hebben. Kroongetuigen zijn “cruciaal voor een effectieve aanpak van de georganiseerde misdaad”, aldus de bonden.