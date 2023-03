Ziekenhuizen krijgen geen extra budget voor loonsverhogingen

De ziekenhuizen zullen eerst zelf op zoek moeten naar geld om de loonsverhoging te betalen die ze beloofd hebben bij de cao-onderhandelingen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noch de zorgverzekeraars zijn van plan om nu nog eens bij te springen. Ze hebben al geld gekregen voor loonsverhogingen, zegt het ministerie. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Ad Melkert had hen opnieuw om gevraagd hulp, nu ziekenhuismedewerkers een loonsverhoging van 15 procent over twee jaar krijgen.

Zorgverzekeraars gaan niet “bij voorbaat” al toezeggingen doen over meer geld voor ziekenhuizen, meldt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Minister Ernst Kuipers (VWS) wijst erop dat de ziekenhuizen dit jaar al 800 miljoen euro extra krijgen.

De NVZ en de vakbonden bereikten maandag een onderhandelingsresultaat over de arbeidsvoorwaarden van zo’n 200.000 werknemers in de algemene ziekenhuizen. De NVZ zei dat de nieuwe cao “voor veel ziekenhuizen te duur” is. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid om samen met het kabinet en verzekeraars ervoor te zorgen dat de instellingen dit kunnen dragen”, aldus Melkert.

Maar Zorgverzekeraars Nederland laat weten dat het “aan de ziekenhuizen zelf” is “om uitvoering te geven aan de cao-afspraken”. Wel zullen de verzekeraars “altijd kijken naar de specifieke (financiële) situatie van de ziekenhuizen” en gaan ze “in gesprek over maatwerkoplossingen”, aldus een woordvoerster van de branchevereniging.

“In algemene zin geldt dat werkgevers en werknemers een cao afsluiten die naar wederzijdse tevredenheid is en die werkgevers en instellingen ook kunnen dragen”, zegt minister Kuipers. “Daarvoor hebben we ze ook financieel gecompenseerd.” Het is nu aan de ziekenhuizen om een plan te maken waarin wordt vastgelegd hoe ze de gevraagde zorg kunnen leveren voor hun budget. “Dat geldt voor loon, dat geldt ook voor medicamenten, apparatuur, het gebouw, et cetera.” Hij zegt ervan uit te gaan dat ze daar al over nagedacht hadden voor ze instemden met de loonsverhoging.

De NVZ heeft al eerder gevraagd om extra geld bij de zorgverzekeraars en het kabinet. Dat is volgens de organisatie onder meer nodig vanwege de inflatie en de investeringen in techniek en duurzaamheid. Eerder waarschuwde de NVZ op basis van onderzoek al voor rode cijfers bij de ziekenhuizen. Naar aanleiding van de nieuwe cao-afspraken, waar bijvoorbeeld ook een hogere kilometervergoeding in staat, zei Melkert maandag dat hij Kuipers en de verzekeraars blijft wijzen “op de risico’s van deze nieuwe cao voor de continuïteit van de instellingen”.