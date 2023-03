Advies Teeven: coalitie BBB, VVD, CDA, GL en PvdA in Zuid-Holland

De politieke partijen in Zuid-Holland zouden moeten kijken of er een coalitie kan worden gevormd met de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, GroenLinks en de PvdA. Dat is het advies van Fred Teeven. Na de verkiezingen heeft hij als verkenner gesproken met de vijftien partijen in de Provinciale Staten.

De vijf partijen die Teeven noemt, zouden samen dertig zetels hebben. Dat is genoeg voor een meerderheid. In Zuid-Holland zitten 55 leden in de Provinciale Staten. Bovendien zouden de vijf partijen samen “gelet op de inhoud en de relaties kunnen stoelen op een stabiele meerderheid”. Dat licht Teeven verder niet toe.

Mocht die coalitie niet lukken, dan noemt Teeven nog een alternatief met zes partijen: BBB, VVD, CDA, JA21, PVV en SGP. Ook zij hebben samen dertig Statenzetels. “Die coalitie wordt niet op voorhand uitgesloten door de fracties die eraan zouden kunnen deelnemen”, aldus de voormalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Andere Zuid-Hollandse partijen staan vooralsnog aan de zijlijn. Teeven concludeert dat het “om meerdere uiteenlopende redenen niet goed voorstelbaar wordt geacht” dat D66, de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, de SP, 50PLUS en Volt in een coalitie komen. Wat die redenen zijn, wilde Teeven niet zeggen. “Het heeft te maken met wat andere fracties tegen mij hebben gezegd. Een zeer ruime meerderheid van de Staten vond dat de BBB deel moest uitmaken van een nieuw college. Zonder antwoord te geven is dat steeds bij alle overwegingen een belangrijk punt geweest.”

Teeven adviseert ook om nu twee informateurs aan te stellen. Zij zouden de volgende fase van de coalitievorming in Zuid-Holland moeten begeleiden.