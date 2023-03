Bomenkompas moet wijk voor hooikoortspatiënten aangenamer maken

Bij het inrichten van straten is het belangrijk om niet te veel bomen neer te zetten die allergische reacties kunnen oproepen bij hooikoortspatiënten, stelt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Een door het ziekenhuis ontwikkeld Bomenkompas moet onder anderen beleidsmakers helpen om woonwijken ‘pollenbewust’ in te richten.

Ongeveer 20 procent van de Nederlanders heeft last van hooikoorts, schrijft het LUMC. In een omgeving met veel allergie-veroorzakende pollen in de lucht kunnen ze erge luchtwegklachten krijgen. Voor deze mensen is het belangrijk dat er niet te veel bomen bij elkaar worden geplaatst met pollen die een sterke allergische reactie kunnen veroorzaken, stelt het medisch centrum.

Hoeveel pollen een boom produceert heeft onder meer te maken met de klimaatomstandigheden. Zo zijn er bomen die in Zuid-Europa vervelende klachten kunnen geven bij hooikoortspatiënten, maar in Nederland nauwelijks.

Gemeenten plaatsen in nieuwe woonwijken veel groen. “Dat is uiteraard een goede zaak”, zegt bioloog van het LUMC Letty de Weger. “Alleen ontbreekt er vaak kennis over welke bomen hooikoortsklachten kunnen opwekken.” In het Bomenkompas is te zien welke bomen veel pollen verspreiden die voor allergie kunnen zorgen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld de berk, els en hazelaar. De berk is veel terug te vinden in wijken, zegt het medisch centrum, “omdat het een mooie en sterke boom is die goed tegen lage temperaturen kan”.

Het is niet De Wegers doel om een boom als de berk weg te krijgen uit Nederland, “alleen moeten we er wel voor waken dat niet hele straten vol komen te staan met bijvoorbeeld elzen en hazelaars. Of dat een grote berk precies op een schoolplein wordt neergezet.”