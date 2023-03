Giro555: na aardbeving Syrië velen nog afhankelijk van noodhulp

Bijna twee maanden na de zware aardbeving in Turkije en Syrië zijn veel mensen nog afhankelijk van noodhulp. Heel schrijnend, zegt Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555. Hij bezoekt in Syrië slachtoffers en hulpprojecten.

In het gebied rond Aleppo ziet hij kinderen met grauwe gezichtjes, mensen met huidaandoeningen. “Huizen die er nog stonden, waren vaak al beschadigd door de oorlog en toen kwam de aardbeving. Mensen die nu niets meer hebben worden opgevangen in schoolgebouwen en moskeeën. In een klaslokaal zitten vijf tot tien gezinnen op kleedjes en dekens. Ze krijgen eten. Er zijn een paar toiletten en soms wat douches.”

Hij maakt zich zorgen over de algemene hygiëne, maar de grootste opgave is volgens Servaes zorgen dat er voldoende schoon water is en dat mensen te eten hebben. Kleine bakkerijen worden bijvoorbeeld ondersteund zodat die goedkoop brood kunnen verstrekken.

Door de beving zijn meer dan 50.000 mensen om het leven gekomen. Gebouwen zijn verwoest of onbewoonbaar. Zo’n 180.000 mensen worden opgevangen in scholen, moskeeën en kerken, schatten de hulporganisaties achter Giro555 die op verschillende manieren actief zijn in dit deel van Syrië.

Oxfam zorgt voor schoon water in Aleppo en omgeving, het Rode Kruis deelt drinkwater en hygiënekits uit en helpt de watervoorzieningen te herstellen. UNICEF begon een vaccinatiecampagne tegen cholera en biedt getroffenen hulp bij het verwerken van de gebeurtenissen.

Na de verwoestende aardbeving in delen van Turkije en Syrië is via Giro555 ruim 108 miljoen euro opgehaald om slachtoffers te helpen. “Dat is een fantastisch bedrag. Het is een van de grootste acties die we ooit hadden. Wij kunnen heel veel mensen helpen”, stelt Servaes. Dat gebeurt door mensen onderdak, medische zorg, eten en kleding te bieden.