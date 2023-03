Groningen installeert als eerste provincie nieuwe Statenleden

Op het provinciehuis in Groningen zijn de nieuwe Provinciale Statenleden geïnstalleerd die op 15 maart werden gekozen. Zij kunnen vanaf nu aan de slag. De nieuw verkozen vertegenwoordigers werden door commissaris van de Koning René Paas welkom geheten.

Groningen is de eerste van de twaalf provincies waar de plechtigheid woensdag plaatsvond. Tijdens de installatievergaderingen wordt duidelijk welke personen per partij een zetel hebben geaccepteerd en plaatsnemen in de Provinciale Staten.

In Groningen zijn 27 van de 43 Statenleden nieuw. Onder hen zijn nieuwkomers van de BoerBurgerBeweging (BBB) (12 zetels) en Volt (1 zetel). Van de oude Statenleden is dinsdag afscheid genomen.

De BBB is na de verkiezingen twee weken geleden de grootste in de provincie Groningen. De partij wordt gevolgd door de PvdA en GroenLinks (beide 5 zetels).

De coalitieonderhandelingen voor de provincies lopen nog. In alle provincies is inmiddels een verkenner aangesteld en zijn de eerste gesprekken met politieke partijen over een coalitie gevoerd. In Groningen gebeurt dat onder leiding van burgemeester Ard van der Tuuk (PvdA) van de gemeente Westerkwartier.

De nieuwe Statenleden kiezen op 30 mei de Eerste Kamer.