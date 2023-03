Rapport bevestigt: zeespiegel stijgt ook voor onze kust sneller

Een nieuwe rapportage van Deltares en het KNMI bevestigt dat de zeespiegel ook voor de Nederlandse kust steeds sneller stijgt. De laatste drie decennia steeg het waterpeil gemiddeld met 2,9 millimeter per jaar, becijferen de twee instituten in een rapport. Doordat de analysetechniek is verbeterd, kunnen ze dit nu met meer zekerheid zeggen dan voorheen.

Vooral de invloed van de wind op de zeespiegel kan nu nauwkeurig worden vastgesteld, meldt onderzoeksinstituut Deltares. “De conclusies over de zeespiegelstijging zijn daardoor robuuster.”

Tot zo’n dertig jaar geleden steeg de zeespiegel met 1,8 millimeter per jaar. Dat tempo is dus flink gestegen. “Deze versnelling sluit aan bij wat we weten over de wereldwijde ontwikkelingen in de zeespiegelstijging”, vervolgt Deltares.

Dat de zeespiegel stijgt, is een direct gevolg van klimaatverandering. Op aarde is het door de uitstoot van broeikasgassen, die warmte vasthouden, gemiddeld nu 1,2 graden warmer dan voor de industriƫle revolutie. Door de hogere temperaturen smelten meer gletsjers en bijvoorbeeld het landijs op Groenland en Antarctica, waardoor het waterpeil stijgt. Ook het opwarmen van de oceanen zelf doet de zeespiegel stijgen: warmer zeewater heeft een hoger volume dan kouder water. Voor dezelfde hoeveelheid water is dan simpelweg meer plek nodig.

Op de langere termijn kan de zeespiegelstijging een bedreiging gaan vormen voor Nederlandse gebieden die onder zeespiegelniveau liggen. Dat is ruim een kwart van het land. Klimaatwetenschappers gaan er doorgaans van uit dat een zeespiegelstijging tot zo’n 2 meter het hoofd kan worden geboden door bijvoorbeeld dijken op te hogen en waterkeringen te verbeteren. Daarboven wordt dat steeds moeilijker, omdat bijvoorbeeld zout water steeds verder riviermondingen in gaat stromen en ook onder dijken door komt.

De metingen waar Deltares en het KNMI zich op baseren, worden gedaan in Delfzijl, Harlingen, Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen.