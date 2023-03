Sportraad: laat kinderen plezier hebben in sporten

Kinderen hoeven niet per se te presteren als ze sporten. Plezier en veiligheid zijn minstens zo belangrijk. Als dat op orde is, is de kans groot “dat ze een leven lang met plezier sporten en bewegen”, zegt de Nederlandse Sportraad woensdag in een advies aan sportminister Conny Helder.

De raad adviseert de minister om ervoor te zorgen dat kinderen in 2030 een “goed pedagogisch sportklimaat” hebben. Om dat te bereiken, zouden er minimale kwaliteitseisen moeten komen voor elke organisatie die kinderen laat sporten, of dat nou een club, een sportschool of een bedrijf is. Begeleiders zouden pedagogisch geschoold moeten worden, op kosten van de overheid. Ook zou een verklaring omtrent gedrag verplicht moeten worden.

Voorzitter Michael van Praag, in het verleden voorman van voetbalbond KNVB en Ajax, zegt in een verklaring dat kinderen afhaken van sport als ze in de puberteit komen. “Dit gaat mij aan het hart, want met plezier sporten en bewegen is enorm belangrijk voor kinderen. En wie dat plezier van jongs af aan meekrijgt, heeft daar ook op latere leeftijd veel profijt van.”

Volgens de Sportraad staat presteren vaak nog voorop, en staat het kind “lang niet overal centraal”. Als dat wel gebeurt en kinderen de ruimte te krijgen om hun talenten te ontwikkelen, worden prestaties “geen doel op zich, maar een gevolg van de ontwikkeling van ieder kind”.