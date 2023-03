Steven Spielberg brengt bezoek aan Johannes Vermeer-expositie

Regisseur Steven Spielberg heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de unieke Vermeer-expositie in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een woordvoerder van het museum heeft dat woensdag desgevraagd aan het ANP bevestigd.

Het was volgens het Rijksmuseum een priv├ębezoek van het 76-jarige Hollywood-icoon. Hij was geen voorbereidingen aan het treffen voor een film, aldus de zegsman van het museum.

Spielberg bezocht de tentoonstelling met zijn vrouw en enkele beveiligers. Volgens bezoekers die de drievoudig Oscarwinnaar opmerkten, maakten zij veel foto’s. Het museum doet verder geen uitspraken of er speciale voorzieningen voor Spielberg waren getroffen.

De tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum is nog te zien tot en met 4 juni. Niet eerder waren er zoveel werken van de 17e-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn overgekomen vanuit de hele wereld. Ook hangen er 7 werken die niet eerder in Nederland zijn getoond. De meer dan een half miljoen kaarten waren in recordtempo uitverkocht.