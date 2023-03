Talpa: goed voor slachtoffers dat rapport The Voice er is

Talpa Network, het bedrijf van The Voice of Holland-bedenker John de Mol, noemt het “met name voor de slachtoffers” goed dat het rapport van het externe onderzoek naar het programma woensdag “openbaar” is gemaakt. Dat laat een woordvoerder van Talpa Network weten in een eerste korte reactie op de bevindingen van advocatenkantoor Van Doorne. In het rapport staat onder meer dat er achter de schermen bij The Voice of Holland meerdere gevallen van “ongepast gedrag” hebben plaatsgevonden.

Talpa wil verder nog niet reageren op het rapport. “Voor wij besluiten inhoudelijk te reageren zullen wij dit rapport eerst goed bestuderen”, aldus de woordvoerder.

RTL, dat de talentenjacht uitzond, leest het document ook eerst grondig door en geeft nog geen inhoudelijke reactie.