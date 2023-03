Uslu: onderzoek bevestigt beeld dat er al was van The Voice

Volgens staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media bevestigt het onderzoek naar mogelijke misstanden bij het programma The Voice of Holland het beeld dat er al was. Dat laat ze weten in een reactie op het woensdag verschenen rapport van het externe onderzoek van advocatenkantoor Van Doorne.

“Dit onderzoek bevestigt het eerdere beeld dat er was. Er bestond een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag kon plaatsvinden. Slachtoffers voelden zich niet veilig, en w├íren ook niet veilig”, zegt Uslu. “Dit onderzoek onderstreept het belang van een cultuuromslag in de hele sector”, zegt ze ook. “Inmiddels is al een aantal zaken in gang gezet, ook vanuit de sector. Namens het kabinet is regeringscommissaris Hamer hiermee hard aan de slag.”

Van Doorne bracht woensdag na ruim veertien maanden een extern onderzoek naar buiten, waarin het onder meer constateert dat er in de periode van 30 april 2015 tot en met 12 januari 2022 verschillende vormen van “ongepast gedrag” hebben plaatsgevonden door verscheidene mensen. Misdragingen zouden zijn gemeld, maar er lijken geen maatregelen te zijn genomen.