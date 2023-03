Van der Plas: kabinet moet hoop bieden op dossiers als stikstof

De partijleider van de BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas vindt dat het kabinet op grote dossiers als stikstof en de toeslagenaffaire hoop moet bieden met concrete stappen tot verbetering. Dat zegt ze na een gesprek met CDA-leider Wopke Hoekstra over de gevolgen van de verkiezingsoverwinning voor de landelijke en provinciale politiek. Beide politici willen weinig loslaten over wat ze hebben besproken.

Mark Rutte heeft dinsdagavond een crisisberaad gehouden met de top van het kabinet. Daar waren onder anderen de drie vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) bij aanwezig. Na afloop beloofden zij om nog eens naar grote lopende dossiers te kijken, zoals de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen, de afhandeling van het toeslagenschandaal en de stikstofcrisis. Donderdag praten zij verder, en vrijdag verwachten zij een brief te sturen naar de Tweede Kamer.

Van der Plas verwacht dat het kabinet in de brief hoop kan geven door concrete stappen te zetten met een tijdschema. “Niet zoals de perspectiefbrief van Staghouwer (de inmiddels opgestapte minister van Landbouw red.) vorig jaar waarvan het woord ‘perspectief’ het enige perspectief was wat erin stond.”