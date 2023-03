Van Dissel verlaat RIVM en gaat met pensioen

Jaap van Dissel vertrekt als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij gaat met pensioen, bevestigt het instituut na berichtgeving van het AD en de NOS.

Het RIVM is begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor de bijna 66-jarige Van Dissel. De aankomende directeur moet eind dit jaar aan de slag gaan. Geïnteresseerden kunnen tot 9 april solliciteren.

Van Dissel werd in 2013 aangesteld als directeur bij het RIVM, als opvolger van Roel Coutinho. Daarvoor werkte hij als hoofd van de afdeling infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum. In de afgelopen jaren was hij een van de gezichten van de aanpak van het coronavirus. Dat maakte hem ook tot een mikpunt voor coronasceptici en virusontkenners. Ook mensen die juist strengere maatregelen tegen het virus wilden, hadden kritiek op Van Dissel, onder meer omdat hij het belang van mondkapjes in twijfel trok.

In 2021 ontving Van Dissel een prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor de manier waarop hij de overheid heeft geadviseerd over de bestrijding van de coronapandemie. De Universiteit Maastricht gaf hem een eredoctoraat.