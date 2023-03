Aantal ziekenhuisbehandelingen naar niveau van voor corona

Het aantal ziekenhuisbehandelingen ligt weer op het niveau van voor de coronapandemie, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoe het staat met het aantal mensen dat wacht op een ziekenhuisbehandeling is vooralsnog niet duidelijk, al geeft de NZa wel aan dat het aantal licht gedaald is.

Geplande zorg aan patiƫnten die daarbij intensive care nodig hebben, is nog niet op het oude niveau, meldt de autoriteit. Ook houdt de organisatie zorgen over het ziekteverzuim, vooral dat wat lang duurt.

“Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds erg hoog. Het langdurend ziekteverzuim is in alle sectoren ongeveer gelijk gebleven, maar nog steeds erg hoog. Dit blijft een zorgelijke ontwikkeling”, zegt de autoriteit.

De NZa ziet verder een lichte daling in de wachttijden voor ggz en langdurige zorg, al zijn ze nog steeds (te) lang. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim een rol bij vooral de langdurige zorg, naast de demografische ontwikkelingen. Van langdurige zorg moeten onder meer veel senioren gebruikmaken.