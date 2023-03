Aboutaleb zwijgt over aanpak beveiliging op Koningsdag

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt niks over hoe de beveiliging van koning Willem-Alexander, zijn familie en het gevolg is geregeld op Koningsdag 27 april. Hij wilde vragen daarover niet beantwoorden tijdens de bekendmaking donderdag van het programma in Rotterdam.

De beveiliging van de koninklijke familie heeft hoge prioriteit sinds in oktober vorig jaar bekend werd dat prinses Amalia door bedreigingen niet in Amsterdam kon wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nog altijd thuis. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van de Prinses van Oranje.

Ongeveer een derde deel van het programma op 27 april vindt plaats op het water. Volgens Aboutaleb houdt die beslissing geen verband met de veiligheidssituatie. “We hebben daarvoor gekozen om aan iedereen te laten zien dat Rotterdam beschikt over een wereldhaven, die economisch belangrijk is.” Het is voor Rotterdammers met een vaartuig niet toegestaan om op Koningsdag in de buurt te komen van de watertaxi’s die de koning en zijn gevolg die dag vervoeren.

Aboutaleb zegde toe dat demonstranten op 27 april in twee vakken langs de route en binnen zicht- en gehoorafstand van de koning en zijn gevolg welkom zijn om hun ongenoegen te uiten. “Het is demonstranten echter niet toegestaan om de doorstroom te verhinderen of straten en wegen te blokkeren,” waarschuwde hij.