Actieplan PvdA voor sportclubs, helft dreigt te verdwijnen

Ruim de helft van de sportverenigingen dreigt te verdwijnen vanwege een gebrek aan vrijwilligers, stijgende kosten en teruglopende ledenaantallen. Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) komt tot deze conclusie na een ronde langs clubs door het hele land. De PvdA wil hier iets aan doen en heeft met hulp van de belangenvereniging een actieplan gemaakt.

“We moeten voorkomen dat wijken en dorpen na de bieb, het zwembad en de huisartsenpost nu ook nog de sportclub kwijtraken”, zegt Mohammed Mohandis van de PvdA. Hij stelt bijvoorbeeld voor dat in cao’s geregeld wordt dat werknemers makkelijker tijd vrij kunnen maken voor vrijwilligerswerk. Ook maant hij sportminister Conny Helder om sportverenigingen minder onroerendezaakbelasting (ozb) te laten betalen. Daarnaast wil het Kamerlid dat de clubs beter worden geholpen bij het aanvragen van regelingen voor verduurzaming.

Bestuurder Daniel Klijn van de RVVB zegt dat de problemen van sportverenigingen verder gaan dan alleen de hoge energierekening vanwege de oorlog in Oekra├»ne. “We zaten al lange tijd in een neerwaartse spiraal”, zegt hij. Verenigingsbesturen zijn vaak zo druk met bureaucratie en wet- en regelgeving dat ze niet toekomen aan hun kerntaken en de toekomst van hun club. Zes op de tien sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld pas over vijf jaar verduurzamen of helemaal niet. Daardoor blijven ze zitten met hoge stookkosten. De conclusies van het rapport zijn gebaseerd op gesprekken met ruim duizend vrijwillige bestuurders.

De Tweede Kamer debatteert woensdag 5 april over sportbeleid. Dan overhandigt Mohandis zijn actieplan aan minister Helder.