AOb: RUG tast academische vrijheid aan met ontslag Täuber

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zich in de zaak rond de ontslagen Susanne Täuber niet alleen een slechte werkgever toont, maar zo ook de academische vrijheid aantast. Dit schrijft de bond donderdag op ScienceGuide, een nieuwssite voor wetenschap en hoger onderwijs.

Täuber, universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, zou de RUG moeten verlaten omdat ze zich kritisch uitliet over de universiteit. Volgens lokale media zou Täuber in een academisch vakblad hebben geschreven dat vrouwen binnen het Rosalind Franklin Fellow-programma van de RUG “regelmatig te maken krijgen met discriminatie en ongelijke behandeling”. De AOb is van mening dat de RUG de “positie van Täuber had kunnen overzetten naar een andere werkomgeving”. Eerder lieten twaalf wetenschappers van het Centre for Gender Studies aan de RUG al weten wel plek voor de ontslagen hoofddocent te hebben.

Het gaat volgens de bond “echter om meer dan goed werkgeverschap”. “We zijn van mening dat de RUG met dit ontslag nog een andere grote fout begaat, namelijk een serieuze aantasting van de academische vrijheid. Bij academische vrijheid gaat het niet alleen om bescherming tegen bedreigingen in de (sociale) media, maar ook om bedreiging vanuit de organisatie zelf”, schrijven de bestuursleden van de tak Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek van de AOb.

Volgens de bond moet de RUG zelf voor verandering zorgen door een “serieuze aanpak van machtsongelijkheid, willekeur en discriminatie”. “We zien nog steeds dat universiteiten hoogleraren met prestige en verdiencapaciteit in bescherming nemen en meer handelen uit smetvrees en scoringsdrift dan vanuit het belang van sociale veiligheid en academische vrijheid. Kritische en uitgesproken wetenschappers zoals Susanne Täuber horen hun werk echter veilig en in vrijheid te kunnen doen.”

De RUG laat weten het aangekaarte probleem “heel belangrijk” te vinden en gaat volgende week in gesprek met de AOb.