AP sluit niet uit dat meer gegevens op straat liggen door datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sluit niet uit dat meer bedrijven en organisaties zich zullen melden waarvan klantgegevens mogelijk op straat komen te liggen als gevolg van een groot datalek bij een softwareleverancier. Een woordvoerder van de privacytoezichthouder zegt dat bedrijven zich ook meer bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid bij het doorgeven van persoonsgegevens.

Donderdag werd bekend dat de persoonsgegevens van nog eens 100.000 tot 150.000 Nederlanders mogelijk zijn gelekt via marktonderzoeksbureau USP. Volgens USP is de bron van het lek hun softwareleverancier Nebu. Eerder maakte marktonderzoeker Blauw, die ook Nebu als leverancier had, al bekend getroffen te zijn door hetzelfde lek.

“Het is duidelijk dat dit onze grote aandacht heeft, we proberen het beeld over het lek scherper te krijgen”, zegt de woordvoerder van de AP. Volgens hem moeten bedrijven extra aandacht besteden aan het beschermen van persoonsgegevens die ze hebben verzameld. “Dan denk je, dat is een open deur. Maar wees je er ook bewust van dat je als bedrijf verantwoordelijk bent voor de persoonsgegevens wanneer je ze doorgeeft voor een marktonderzoek.”

Eerder werd bekend dat onder andere Heineken, VodafoneZiggo en de NS mogelijk getroffen zijn door hetzelfde lek bij Nebu, omdat ze samenwerkten met marktonderzoeker Blauw. Buitenstaanders hebben bij Nebu toegang gekregen tot persoonlijke data. Ook woningcorporaties Vivare en Haag Wonen die samenwerkten met USP hebben gezegd dat gegevens van hun huurders mogelijk getroffen zijn.