De persoonsgegevens van nog eens 100.000 tot 150.000 mensen in Nederland zijn mogelijk gelekt via marktonderzoeksbureau USP. Dit zegt directeur Jan-Paul Strop, volgens hem zijn vijf tot tien andere grote Nederlandse marktbureau’s getroffen door hetzelfde lek, waaronder marktonderzoeker Blauw. Volgens beide bureaus is de bron van het lek hun softwareleverancier Nebu uit Wormerveer, dat valt onder moederbedrijf Enghouse Systems in Canada. Nebu heeft nog niet gereageerd.