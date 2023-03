Geen signalen dat Rijksoverheid is geraakt door groot datalek

Er zijn “vooralsnog geen signalen” dat de Rijksoverheid is geraakt door het grote datalek bij marktonderzoeksbureau USP, laat Alexandra van Huffelen (Digitalisering) weten via haar woordvoerder. De bewindsvrouw zegt de situatie “nauwlettend” in de gaten te houden.

Bij een groot datalek is het aan de verantwoordelijke voor informatieveiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om na te gaan of ministeries of andere instellingen binnen de landelijke overheid zijn geraakt. Die functie is ruim twee jaar geleden in het leven geroepen om de informatieveiligheid binnen de overheid te verbeteren. De overheid schakelt regelmatig externe bureaus in voor allerlei klussen en zou dus ook slachtoffer kunnen worden van een dergelijk datalek, al lijkt daar nu geen sprake van.

Donderdagmiddag meldde USP dat de persoonsgegevens van nog eens 100.000 tot 150.000 mensen mogelijk zijn gelekt. Volgens directeur Jan-Paul Strop zijn vijf tot tien andere grote Nederlandse marktbureau’s getroffen door hetzelfde lek, waaronder marktonderzoeker Blauw. Beide bureaus wijzen naar softwareleverancier Nebu uit Wormerveer als de bron van het lek. Ook woningcorporaties Vivare (Arnhem en omstreken) en Haag Wonen (Den Haag) zijn mogelijk geraakt.