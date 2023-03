Medewerker gevangenis Ter Peel weg om relatie met gevangene

Een medewerker van de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord is weggestuurd vanwege een relatie met een gevangene. “Hij is gehoord, naar huis gestuurd en zijn tijdelijke contract is voortijdig ontbonden”, zei een woordvoerster van de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen na berichtgeving hierover in De Limburger donderdag.

“Het hebben van contact, anders dan een werkrelatie, met een gedetineerde is volgens onze gedragscode niet toegestaan. Een van de redenen is om risicovolle situaties voor medewerkers en gedetineerden af te wenden, zowel binnen als buiten de muren”, aldus de woordvoerster.

De man was medewerker van een ondersteunende dienst in de gevangenis.