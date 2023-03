Salmonella-uitbraak gelinkt aan kebabvlees, ook in Nederland

Europese instanties waarschuwen voor een golf salmonellabesmettingen die voornamelijk wordt veroorzaakt door kebab van kip. In Nederland zijn tot nu toe 34 gevallen gemeld. In totaal gaat het om 210 geregistreerde besmettingen in zes Europese landen en de Verenigde Staten. Niemand is overleden aan een besmetting, wel moest een deel van de geïnfecteerden naar het ziekenhuis.

De uitbraak van Salmonella Virchow ST16 houdt al aan sinds juni 2017, aldus het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. De meerderheid van de gevallen ontstond in restaurants die kebabvlees serveren. Frankrijk telde de meeste gevallen (111), daarna Nederland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (32). De instanties vermoeden dat er veel meer gevallen zijn geweest en gaan ook uit van nieuwe besmettingen.

Kebabvleesproducten met besmet kippenvlees zijn de waarschijnlijke bron. De bewuste salmonellabacterie circuleert in ieder geval in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Ierland in de productieketen. Waar de bacterie precies vandaan komt, kon nog niet worden vastgesteld.