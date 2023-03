Sekswerkers demonstreren tegen vroegere sluitingstijden Wallen

Tientallen sekswerkers demonstreren donderdagmiddag tegen de vroegere sluitingstijden van de ramen op de Wallen, die zaterdag ingaan. Voor raamprostitutie gaat de eindtijd van 06.00 uur naar 03.00 uur. Ook de horeca gaat eerder dicht en vanaf half mei geldt er een blowverbod. Het stadsbestuur wil zo overlast tegengaan in de drukke buurt. Volgens de sekswerkers zijn de nieuwe sluitingstijden “duidelijk bedoeld om ons uit te roken”.

De actievoerders verzamelden zich om 15.00 uur op het Oudekerksplein op de Wallen. Van daar lopen ze een route door het centrum naar het stadhuis, begeleid door politie en een brassband. Ze hebben spandoeken bij zich met daarop “Wij gaan nergens heen” en “Stop met het sluiten van onze ramen”. Sommige demonstranten dragen maskers om anoniem te blijven.

De sekswerkers stellen dat de drukte en overlast op de Wallen om 03.00 uur allang zijn verdwenen en dat er in plaats van vroegere sluitingstijden meer handhaving in het gebied zou moeten komen. Ook denken ze dat ze op deze manier gedwongen worden om naar het nieuwe erotisch centrum te verhuizen. De groep is fel tegen dat centrum, dat ofwel in de buurt van de RAI in Zuid of op de NDSM-werf in Noord moet komen en een wezenlijk aantal ramen op de Wallen moet vervangen.

Het nieuwe sekscomplex zou volgens de groep onveiliger zijn dan ramen, omdat het “een afgesloten gebouw is, terwijl nu sekswerkers juist goed zichtbaar zijn vanachter hun raam. Die verminderde zichtbaarheid zal leiden tot meer misstanden zoals mensenhandel, maar ook drugscriminaliteit in de buurt en berovingen op straat.” Het college denkt juist dat het centrum beter is voor de positie en de veiligheid van de sekswerkers, omdat een grootschalige locatie zoals een erotisch centrum beter te reguleren en te beveiligen is.