Vermoedelijke dader schietpartij dood gevonden in parkeergarage

De vermoedelijke dader van de fatale schietpartij in Amsterdam is dood gevonden in een parkeergarage, meldt de politie donderdag. Die garage ligt aan de De Wittenkade in de Staatsliedenbuurt. Eerder op de ochtend werd in de De Wittenstraat, even verderop, een vrouw doodgeschoten. Op beide plekken zijn de recherche en specialistische diensten van de politie aanwezig.

De vrouw is doodgeschoten op straat, en niet in een portiek zoals de politie eerder meldde. “Dit heeft natuurlijk veel impact op vrienden, familie en mensen in de buurt. Mochten er mensen hulp nodig hebben dan kunnen zij zich melden bij Slachtofferhulp Nederland”, aldus een politiewoordvoerder.

De dader zou nadat de vrouw was doodgeschoten te voet zijn gevlucht, meldde de politie eerder. Volgens een verslaggever ter plaatse zijn het wooncomplex en de parkeergarage afgezet met linten. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over de schietpartij.