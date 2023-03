Excuses Yeşilgöz om fouten beveiliging De Vries, Wiersum, Reduan B.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de vermoorde journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en van de omgebrachte broer van kroongetuige Nabil B. De minister deed dat vanwege de fouten die zijn gemaakt bij de beveiliging van de drie mannen die allen een rol hadden in het grote liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte in deze strafzaak is Ridouan Taghi, die ervan is beschuldigd dat hij achter de moorden zit.

Yeşilgöz schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het belangrijk vindt dat “wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt door de overheid in de beveiligingssituaties. Ik betreur ten diepste dat deze fouten zijn gemaakt.” Ze vindt het ook belangrijk “dat er genoegdoening komt voor de nabestaanden door de daders te vervolgen en duidelijkheid te scheppen over de periode die vooraf ging aan de moorden”. Tegelijk beseft ze “zeer goed dat het onbeschrijflijke leed dat de nabestaanden is aangedaan door meedogenloze criminelen, niet kan worden weggenomen”.

De fouten kwamen naar boven in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat begin maart is gepresenteerd. Daarin stond onder meer dat de politie en andere betrokken diensten in de aanloop naar de moorden informatie niet goed deelden. Ook werd onvoldoende acht geslagen op zorgen van de te beveiligen personen en hun omgeving. De inhoud van het rapport “valt zwaar”, stelt de minister.

Het kabinet onderschrijft de analyse en conclusies van de OVV en neemt alle aanbevelingen over, meldt Yeşilgöz. Ze had al verbeteringen in gang gezet om het stelsel bewaken en beveiligen te verbeteren, maar dat is niet voldoende.