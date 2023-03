Miljoenenmetro naar Hoek van Holland stopt eindelijk bij strand

Ruim vijf jaar na de beoogde ingebruikname is vrijdagochtend even na 10.00 uur de eerste Rotterdamse metro met eindbestemming Hoek van Holland Strand aangekomen. De verbinding tussen Rotterdam en de kustplaats die tot 2017 werd geëxploiteerd door de NS valt sindsdien onder beheer van de Rotterdamse stadsvervoerder RET.

De geschatte kosten voor de ombouw van een trein- naar een metroverbinding zijn door de vertraging opgelopen van de aanvankelijk begrote 400 miljoen, naar een kleine half miljard euro. Het probleem zat vooral in de laatste 2 kilometer van metrolijn A tussen de nieuwgebouwde stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand.

Dat kwam door gedoe met vergunningen en met de levering van beveiligingssoftware. Ook waren er storingen met bruggen en reed een vuilniswagen op een overweg een stuk bovenleiding en installaties kapot. Verder kampte het project met gestegen materiaalkosten.

Afgelopen weken waren er testritten waarbij de volledige dienstregeling zonder passagiers is gereden. Die proeven zijn volgens de RET vlekkeloos verlopen. Om ophoping van zand op het strandstation te voorkomen is het spoor op poten gebouwd. Op het nieuwe station stappen de reizigers op amper 100 meter van het strand uit.

Tot vrijdag reed metro B, zoals de verbinding volgens de dienstregeling heet, tot een geïmproviseerd station bij het oude NS-stationsgebouw bij de haven van Hoek van Holland. Met een tijdelijke busverbinding konden reizigers vervolgens het laatste stuk naar het strand afleggen.

Volgens de nieuwe dienstregeling rijdt de metro overdag voorlopig drie keer per uur en in de avond twee keer per uur door naar Hoek van Holland Strand. De hele lijn B is ruim 40 kilometer lang en begint in de Rotterdamse Vinexwijk Nesselande.

Op mooie stranddagen in de zomerperiode of bij evenementen is er de mogelijkheid om tot acht extra ritten per uur in te zetten, de zogeheten strandritten. Extra ritten rijden tussen Blaak en Hoek van Holland Strand. “Deze strandritten bevinden zich nu nog in de testfase en vergunningaanvraagfase. De verwachting is dat de RET deze fase voor het strandseizoen kan afronden”, zegt een woordvoerder.