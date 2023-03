Peter Gillis moet dwangsom van 200.000 euro aan Terneuzen betalen

De gemeente Terneuzen heeft Oostappen Groep BV van realityster Peter Gillis een dwangsom opgelegd van 200.000 euro. Dit omdat het bedrijf illegaal arbeidsmigranten heeft gehuisvest op vakantiepark Marina Beach. Daarnaast heeft de gemeente een nieuwe dwangsom van 400.000 euro in het vooruitzicht gesteld, als de arbeidsmigranten over drie maanden nog steeds op vakantiepark Marina Beach zitten.

Al in 2018 legde de gemeente een dwangsom op van 100.000 euro wegens illegale huisvesting van arbeidsmigranten, maar daartegen ging Gillis in beroep. De Raad van State moet hierover nog een uitspraak doen. Nieuwe controles in 2021 toonden aan dat er nog steeds arbeidsmigranten in het park woonden, waarop de gemeente in 2022 een dwangsom van 200.000 euro aankondigde. Die worden nu na meerdere hercontroles met hetzelfde resultaat ingevorderd.

Om Gillis te bewegen te stoppen met de overtredingen, wordt een nieuwe dwangsom van 400.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Daar kan hij van af als hij binnen drie maanden geen arbeidsmigranten meer huisvest op Marina Beach.

“Helaas blijft de Oostappen Groep de regels overtreden”, aldus burgemeester Erik van Merrienboer. “Als vaststaat dat sprake is van overtredingen van het bestemmingsplan, moeten wij handhaven en zorgen dat de overtreding stopt. Daarom gaan we over tot invordering van opgelegde dwangsommen en leggen we steeds hogere dwangsommen op bij nieuwe overtredingen.”