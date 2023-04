Bouw hekelt ‘krampachtig’ kabinet, wil snel begin uitkoop boeren

Bouwend Nederland vindt dat het kabinet in het stikstokdossier “onnodig krampachtig reageert” op de monsterzege van de BBB bij de Provinciale Staten-verkiezingen. “Niets staat het kabinet in de weg om te doen waar al lang en breed draagvlak voor is. Ook de BBB is niet tegen de vrijwillige uitkoop van piekbelasters. Dus kabinet, kom zo snel mogelijk met een woest aantrekkelijke regeling en ga uitkopen”, zegt een woordvoerder.

In plaats daarvan kwam premier Mark Rutte vrijdagavond met een voor veel mensen moeilijk te begrijpen verhaal. Het kabinet zou na urenlang beraad hebben afgesproken “versnelling aan te brengen” in het terugbrengen van de stikstofuitstoot, maar hoe dat moet gaan gebeuren werd niet concreet gemaakt. Tegelijk werd duidelijk dat het CDA het regeerakkoord wil openbreken, om opnieuw te onderhandelen over de stikstofpassage en specifiek het jaartal 2030.

“Voor ons is het niet 100 procent duidelijk. Maar het heeft er niet de schijn van dat het sneller gaat”, stelt de zegsman van Bouwend Nederland. Dat is volgens hem geen goede zaak. Zowel voor boeren als voor natuurherstel zou het beter zijn om vaart te maken en met uitkopen te beginnen. Ook voor de bouw staat er veel op het spel. “Hoe langer het duurt voor dit is opgelost hoe meer last Nederland ervan heeft.”

In november pakte een uitspraak van de Raad van State, die besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, nog dramatisch uit voor de bouwsector. Sindsdien moeten bouwers veel nieuwe rapporten en berekeningen aanleveren om aan te tonen dat realisatie van een project niet bijdraagt aan extra stikstofuitstoot. Daardoor lopen veel bouwplannen vertraging op en is sprake van hogere kosten.