Farmers Defence Force: Rutte schuift vooruit en doet niets

“Rutte schuift de stikstofproblematiek vooruit en doet niets. Je kunt er heel weinig mee.” Zo reageert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) zaterdag op de boodschap die het kabinet vrijdagavond heeft afgegeven over de stikstofaanpak. “Iedereen zit nu vast”, stelt ze.

Van Keimpema stelt dat de pauze die is ingelast bedoeld lijkt “om tijd te kopen voor de politieke conflicten en om de rust te herstellen”. Tegelijkertijd wordt ook gesproken van een versnelling. En die “wordt dan juist weer geprojecteerd op boeren”, stelt Van Keimpema.

Volgens haar is het een kwestie van politieke wil. “Het grote nadeel is dat politici dus bereid zijn de hele economie kapot te laten draaien, terwijl ze hun politieke spelletjes spelen. En dat terwijl een herstelwet de oplossing kan bieden.” Ze wijst erop dat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering fouten bevat en dat een spoedwet daar verandering in kan brengen. “Zolang die wet daar ligt zal Rutte nooit verder komen. Daar kan de provincie niets aan doen. Zolang men de verkeerde kant op blijft kijken, verandert er niets.”