Nieuwe Waterweg langer gestremd door kortsluiting bij tunnelwerk

De Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven is zaterdag langer gestremd voor de scheepvaart doordat geplande werkzaamheden uitlopen. Bij het plaatsen van het eerste tunneldeel voor de nieuwe Maasdeltatunnel is namelijk iets niet goed gegaan. De vaarroute had zaterdag rond 10.00 uur weer vrij moeten zijn, maar zoals het er nu uitziet krijgen schepen geen doorgang tot in ieder geval zaterdagmiddag 16.00 uur.

Het eerste tunneldeel van de Maasdeltatunnel ligt inmiddels wel op de juiste locatie. Maar door lekkage bij het zogeheten kopschot, waar over twee weken het tweede tunneldeel aan gekoppeld moet worden, is kortsluiting ontstaan waardoor de pompen niet werken. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een oplossing om het werk te kunnen afmaken. Dat gebeurt door extra leidingen en extra pompen te plaatsen om alsnog water uit het tunneldeel te kunnen pompen.

Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam zorgt de situatie niet voor een grote file aan schepen. Dat komt omdat scheepvaartverkeer van te voren al was geïnformeerd dat de Nieuwe Waterweg van vrijdag tot zaterdag lange tijd gestremd zou zijn. Binnenvaartschepen kunnen omvaren. Zeeschepen die worden gehinderd moeten langer wachten op zee voordat ze de haven in kunnen.

De in aanleg zijnde Maasdeltatunnel is onderdeel van de Blankenburgverbinding. Die moet moet vanaf 2024 snelweg A20 bij Vlaardingen gaan verbinden met de A15 bij Rozenburg. De tunneldelen waaruit de tunnel zal bestaan zijn 185 en 205 meter lang. In Nederland zijn volgens het Havenbedrijf Rotterdam niet eerder tunneldelen van deze omvang gebouwd en afgezonken.