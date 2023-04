Idema van or Tata Steel heeft spijt van uitspraken over activisten

Vicevoorzitter Gerrit Idema van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel heeft spijt van de uitspraken die hij heeft gedaan over de aan Extinction Rebellion verwante actiegroep Kappen met Kolen. In een verklaring stelt hij zijn opmerking zeer te betreuren.

Tientallen leden van Kappen met Kolen willen maandag een ‘die-in’ houden bij de toegangspoort van Tata door als ‘lijken’ op de grond te gaan liggen. Het Noordhollands Dagblad meldde zaterdag in het bezit te zijn van screenshots van conversaties in een WhatsAppgroep van een deel-ondernemingsraad van Tata. Idema zegt volgens de krant: “Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken.” Een ander lid van de ondernemingsraad voeg toe: “Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint.” Een ander or-lid schrijft: “Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen”, met toevoeging van smiley’s en een plaatje van een lijkkist.

Idema schrijft nu in zijn verklaring: “De reactie kwam voort uit teleurstelling en emotie op het feit dat ik er moeite mee heb dat we elkaar het leven zuur maken. Als één van de grondleggers van het Groen Staal-plan van Tata voel ik me teleurgesteld over het feit dat ik niet bij machte ben om onder andere Extinction Rebellion en andere zeer kritische dan wel milieu-actiegroepen niet kan overtuigen dat we hetzelfde willen als waar jullie voor strijden. Namelijk een CO2-vrij Tata Steel en zsm kappen met kolen.”

Hij zegt dat hij die teleurstelling niet had mogen verwoorden “zoals ik het heb gedaan en zegt “als persoon” veel respect te hebben voor de idealen van Extinction Rebellion. “Waar ER voor staat en met name de geweldloze wijze waarop dat door mensen vanuit alle lagen van de bevolking gedragen. Ik wil aan iedereen die zich door deze opmerking aangevallen dan wel in een kwaad daglicht is gezet mijn oprechte excuses aanbieden en dit delen met de leden van Extinction Rebellion die maandag actie gaan voeren bij Tata.”

Cinta Groos, de voorzitter van de centrale ondernemingsraad zegt met Idema te hebben gesproken. “Wat goed is dat hij die verklaring heeft opgesteld. Maar die laat ook zien waar zijn opmerkingen vandaan zijn gekomen. Dat is geen rechtvaardiging, want wat hij heeft gezegd is onacceptabel en respectloos. Maar wat je wel kunt zien is de context waar medewerkers van Tata Steel mee te maken krijgen. Ik kan me voorstellen dat bepaalde emoties oplopen, dat zie je binnen Tata Steel in het algemeen. Mensen worden beschuldigd moordenaars te zijn, omdat wij met het bedrijf bepaalde stoffen uitstoten. Mensen worden daar persoonlijk op aangesproken: ‘werk jij nog voor dat kankerbedrijf’.” Ook zij wijst erop dat Tata met het zogeheten Groen Staal-plan juist de richting opgaat “ook te kappen met kolen. We zijn juist bezig op die weg, maar dat wordt niet erkend. Daarom steekt het nog extra hard.”

Een woordvoerder van Tata Steel zegt zondag dat nog niet besloten is of en eventueel welke maatregelen genomen worden tegen betrokkenen. Er zijn inmiddels “stevige gesprekken” gevoerd, maar consequenties zijn nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder. Ook zondag zullen er gesprekken zijn. “We gaan eerst alle feiten stevig bespreken en daarna bekijken we verder of en welke maatregelen er volgen”. Zaterdag liet het bedrijf al weten dat de directie en de centrale ondernemingsraad van Tata Steel “met afschuw” kennis hadden genomen van de uitspraken.