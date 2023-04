Kaag wil praten over extra geld voor Oekraïne in 2023

Het kabinet moet praten over de mogelijkheid om nog dit jaar extra financiële steun te geven aan Oekraïne, vindt minister van Financiën Sigrid Kaag. “Dat is een reële zaak”, zegt Kaag vanuit Kyiv tegen het ANP. De bewindsvrouw bezocht zondag de Oekraïense hoofdstad en ontmoette daar onder anderen haar Oekraïense ambtsgenoot en de minister van Economische Zaken.

Nederland kondigde voor dit jaar al 2,5 miljard euro aan steun aan, waarbij de nadruk op militaire steun lag. Kaag hoorde in de Oekraïense hoofdstad “dat het heel hard gaat met het uitgeven van het geld. Het is ook nodig. We zullen met elkaar gaan spreken over een optopping”, aldus de bewindsvrouw. Ze benadrukt wel dat het kabinet nog in gesprek gaat over de Voorjaarsnota, wanneer het kabinet besluiten neemt over de begroting.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) keurde vrijdag een vierjarig financieringspakket van zo’n 14,4 miljard euro goed. Ook is een tranche van 180 miljoen euro aan Nederlands geld toegewezen.

Volgens Kaag geeft het Oekraïense kabinet aan te hopen op voorspelbaarheid als het gaat om financiële steun, zodat Oekraïne beter zicht heeft waarop ze kunnen rekenen. Maar er werd ook gevraagd om “zicht op de toekomst: met elkaar gaan bepalen hoe je herstel gaat invullen”. De minister denkt dat Nederlands geld op termijn niet alleen maar naar wederopbouw en militaire steun gaat, maar ook naar investeringen in de economie.

Oekraïne wil na de oorlog, die ruim een jaar geleden begon met de inval door Rusland, investeren in een modernere economie. Er wordt gesproken over risicofinanciering in de private sector, zodat bedrijven kunnen innoveren. Maar Oekraïne heeft noodgedwongen door de oorlog ook veel militaire kennis opgebouwd. Een “militair-industriële” sector zou in het land mogelijk ook kansrijk zijn na de wederopbouw, voorspelt de bewindsvrouw.

Kaag bezocht in Oekraïne onder meer een opvanglocatie voor binnenlandse vluchtelingen. Dat zijn projecten waar nu nog veel geld heen gaat. Voorlopig blijft het ook belangrijk om “alles op alles te zetten om te zorgen dat Oekraïne de oorlog zo snel mogelijk wint”, aldus de vicepremier. Nederland zal een “aanjager” blijven van steun aan Oekraïne binnen de NAVO en de Europese Unie. “En vanuit financiën ook juist binnen het IMF.”