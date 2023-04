Europese Commissie streeft naar snel stikstofbesluit Nederland

De Europese Commissie “streeft naar een snelle beoordeling” van de twee aanvragen voor stikstofmaatregelen die Nederland op 27 februari in Brussel heeft ingediend. Ze “is zich bewust van de gevoeligheid en urgentie” van de Nederlandse stikstofaanpak, zegt een woordvoerder tegen het ANP.

De commissie wil “niet vooruitlopen op de timing of het resultaat van de beoordeling”, maar normaal moet ze binnen twee maanden nadat een EU-land een staatssteunmaatregel heeft aangemeld een besluit nemen. In die periode kan de commissie contact hebben met de regering, omdat ze bijvoorbeeld bepaalde informatie mist, of vragen heeft. De duur van het proces hangt ook af “van de kwaliteit van de door de betreffende lidstaat ingediende informatie of de complexiteit van de maatregel”, aldus de woordvoerder.

Inhoudelijk wil de commissie niet ingaan op de ingediende maatregelen. “Het is niet aan ons te beschrijven wat een lidstaat ons heeft gemeld, maar aan de lidstaat zelf”, aldus een woordvoerder.

Nauw betrokkenen in Brussel zijn ook benieuwd naar de uitkomst van het Tweede Kamerdebat dinsdag over de stikstofaanpak. Premier Rutte heeft vrijdag na afloop van het kabinetsberaad gezegd die te willen versnellen, maar hoe blijft vooralsnog onduidelijk. De commissie heeft Nederland er volgens ingewijden vorig jaar op gewezen dat Nederland direct aan de slag zou kunnen gaan met het verplicht uitkopen van boeren, omdat daar geen staatssteunregels voor gelden. Die optie ligt in Den Haag vooralsnog niet op tafel.