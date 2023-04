Jongetje (2) verdronken in Huizen

Een 2-jarig jongetje is maandagochtend verdronken in een sloot in Huizen (Noord-Holland). Hoe het kind in het water terecht kon komen, is nog niet duidelijk, zo meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 11.15 uur op de Slotplaats in de wijk Bijvanck, in de buurt van een basisschool. Onder meer de politie, een ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar hulp mocht niet meer baten. “Er wordt nog onderzocht hoe dit kon gebeuren. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe”, aldus de politie.