Man (23) opgepakt in onderzoek naar dood Xavier Durlinger

Een 23-jarige man uit Sittard (Limburg) is maandagochtend aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 19-jarige Xavier Durlinger. Hij wordt verdacht van moord of doodslag, meldt de politie.

Het lichaam van Durlinger werd 19 mei vorig jaar gevonden op de Kollenberg in Sittard, een week nadat zijn moeder hem als vermist had opgegeven.

In maart besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak, waarop meer dan 120 tips binnenkwamen. In het programma waren beelden te zien van een fietser. De aangehouden man wordt ervan verdacht die fietser te zijn. De politie denkt dat het om de fiets van Durlinger gaat.

Voor de gouden tip in deze zaak heeft justitie eerder een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.