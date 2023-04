Politicoloog: crisisberaden dragen niet bij aan reputatie kabinet

De crisisberaden afgelopen week van de coalitiepartijen hebben volgens Lisanne de Blok, politicoloog aan de Universiteit Utrecht, een negatieve invloed op het vertrouwen in de politiek, maar zullen niet gelijk voor een grote verandering zorgen. VVD, ChristenUnie, D66 en CDA bespraken tijdens de beraden de uitkomst van de Provinciale Statenverkiezingen waar de BoerBurgerBeweging, met als speerpunt haar verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet, de grote winnaar werd.

“Het kabinet wordt verweten dat het geen leiderschap toont, verschillende groepen Nederlanders zijn ontevreden over het stikstofbeleid en het kan Nederlanders de indruk geven dat het kabinet zijn beloftes niet na komt als deze het akkoord weer open breekt”, somt De Blok op.

Toch denkt de politicoloog niet dat dit direct tot een grote verandering zal leiden. “Vertrouwen vormt zich over een langere tijd en fluctueert niet op dagelijks niveau. Daarbij vormt men een oordeel over een breder pallet aan prestaties en is het bijvoorbeeld ook belangrijk hoe het met de economie gaat.” Hierbij haalt De Blok “schandalen” aan als de toeslagenaffaire en het rapport over de aardgaswinning in Groningen. Ze stelt wel dat ontwikkelingen van vorige week “niet bijdragen” aan de reputatie van het huidige kabinet en dat het hierdoor “nog verder van huis is” als het kabinet in wil zetten op vertrouwensherstel.

Frits van der Meer, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, denkt dat de stikstofcrisis en de crisisberaden niks betekenen voor het politieke vertrouwen, omdat de vertrouwenscrisis al heeft plaatsgevonden. “We zitten al bijna op de bodem. Als er nu iets misgaat in de politiek is dit voor mensen alleen een herbevestiging van hun eerdere negatieve oordeel.”