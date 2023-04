Rechtbank toont beelden schietpartij zorgboerderij Alblasserdam

De rechtbank in Dordrecht heeft maandag tijdens het strafproces over de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam beelden getoond van de beschietingen. Dit leidde tot hevige emoties bij de nabestaanden in de zaal.

Op de eerste beelden die de rechtbank toonde was te zien hoe verdachte John S. (39) op 6 mei vorig jaar om 10.44 uur het terrein van de zorgboerderij op liep en vrijwel direct zijn wapen richtte op een 34-jarige medewerkster en een 20-jarige vrouw in het paardenverblijf. De 34-jarige vrouw kwam daarbij om het leven, de 20-jarige vrouw raakte zwaargewond.

Voorafgaand aan de dodelijke schietpartij is te zien hoe verdachte John S. (39) over het pad naar de boerderij wandelt, terwijl op de achtergrond de vogels fluiten. “Ik kan er niet naar kijken zonder kippenvel”, zei de rechter. “Je weet wat er daarna gaat gebeuren. We zien u rustig wandelen. En het wapen zit in uw zak toch?”

Over de bewakingsbeelden die daarop volgen zei de rechter: “Ik heb de beelden wel dertig keer gezien. Ik zie iemand die met een getrokken vuurwapen met een zwaar kaliber een jonge vrouw door het hoofd schiet, met gestrekte arm op nog geen meter afstand. En bijna achteloos iemand anders neerschiet. En zij overleeft het misschien wel door het achteloze schot.”

Voorafgaande aan de schietpartij stuurde S. een foto van zijn wapen in het gras naar een meisje op wie hij verliefd was geworden. “Ik weet niet of ik je moet haten of liefhebben. Je hebt een kettingreactie veroorzaakt in mijn hoofd. Volg het nieuws maar”, appte S. haar. En aan een goede vriendin schreef hij het woord ‘sorry’.

Voorafgaand aan de schietpartij en direct erna schreef de suïcidale S. twee mails aan RTL Boulevard, die gelezen kunnen worden als een aanklacht tegen de zorg. Hierin bekent hij ook de moord op een 60-jarige schoenmaker uit Vlissingen. “Het bericht naar RTL was voor mij heel duidelijk bedoeld als afscheid”, zei S. in de rechtbank. Naar eigen zeggen zag hij de zorgboerderij als “een veilige plek om mezelf dood te schieten.” Hij had al meerdere mislukte zelfmoordpogingen achter de rug. “Dat is de ik die altijd faalt”.

Maandagmiddag behandelt de rechtbank de moord op een 16-jarige cliënte van de zorgboerderij. Bij dit tweede deel van de schietpartij raakte ook een 12-jarige cliënt zwaargewond. De rechtbank laat daarnaast het 112-gesprek beluisteren. Daarin is te horen hoe S. na de schietpartij zelf met de alarmlijn belt, vanuit een park in Alblasserdam.