Topman: Schiphol gaat in de nacht dicht en stopt met privéjets

Schiphol gaat het aantal vluchten in de nacht beperken. Ook worden lawaaiige vliegtuigen stapsgewijs verboden en stopt de luchthaven met privéjets. Dat zegt interim-topman Ruud Sondag van de luchthaven in een interview in het AD. “We zullen Schiphol tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends sluiten voor vertrekkende vliegtuigen, voor aankomende vliegtuigen tot 05.00 uur ’s ochtends.”

Sondag verklaart de stappen om geluidsoverlast aan te pakken door erop te wijzen dat er al vijftien jaar te weinig is gedaan met de zorgen op dat vlak. “We zien de problemen rond nachtvluchten jaar in, jaar uit stijgen. Als risico’s stijgen, dan moet je er wat aan doen. Nu maken wij er korte metten mee.” Nu vinden er in de nachtelijke uren 10.000 vluchten per jaar plaats.

Het einde van de nachtvluchten laat nog wel enige tijd op zich wachten. Sondag geeft aan dat het tot eind 2025 kan duren voordat de nieuwe regel van kracht wordt, “maar wat mij betreft een jaar eerder”. Daarvoor is wel overleg nodig met de luchtvaartmaatschappijen, “want het heeft inderdaad flinke impact”. Zo is 55 procent van de nachtelijke vluchten van Transavia. Maar ook komen veel vluchten van KLM uit Noord-Amerika in de vroege ochtend aan zodat reizigers makkelijk kunnen overstappen.

“De gevolgen zijn aanzienlijk”, beseft Sondag. “Dat is het dilemma van de afweging tussen het belang van vakantiegangers en van omwonenden. Die valt nu goed uit voor omwonenden.” Maar de Schiphol-topman denkt rekening te houden met de belangen van KLM en de hubfunctie van Schiphol. “Wij geven de voorrang aan het netwerk van Schiphol. Daarom kunnen aankomende vluchten al om 05.00 uur weer landen om het overstapnetwerk te ontzien.” Voor vakantievluchten kunnen de maatregelen wel vervelend uitpakken.

De stappen die Sondag nu aankondigt, richten zich vooral op geluid, erkent hij. Maar het weren van lawaaiige vliegtuigen heeft ook positieve milieueffecten, omdat die vliegtuigen vaak ook vervuilender zijn. Meer stappen volgen nog. “We komen op termijn met concrete voorstellen op het gebied van uitstoot in lijn met het Parijsakkoord. Die nemen we dan, net als nu met het geluid, op in onze exploitatievoorwaarden zodat iedereen zich eraan moet houden.”

Woensdag doet de rechter uitspraak in het kort geding van de luchtvaart of het kabinet de krimpplannen voor Schiphol mag doorzetten. Maar Sondag ontkent dat dit zijn plannen heeft beïnvloed. “Ik vind dat wíj maatregelen moeten nemen. We moeten niet blijven polderen, een kort geding aanspannen of roepen: groei, groei, groei, als heilige graal. Daarmee voed je alle negativiteit in het debat over de luchtvaart.”