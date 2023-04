Vakbonden blij dat kabinet ‘flexuitwassen’ aanpakt

Eindelijk een einde aan de flexuitwassen. Dat concludeert vakbond CNV na de aankondiging van het kabinet om de arbeidsmarkt op verschillende fronten aan te passen. Volgens de bond zorgt het kabinet met de voorgestelde maatregelen voor de zekerheid waar de bond al jaren voor strijdt. Bij vakbond FNV wordt eveneens positief gereageerd.

“Twee miljoen mensen werken momenteel onder een onzeker contract. Een aantal dat de afgelopen 10 jaar is geĆ«xplodeerd. Zij weten niet of ze morgen nog werk hebben en rond kunnen komen. Deze brief stelt paal en perk aan de ongebreidelde flexuitwassen”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie. Hij wijst er wel op dat Nederland er na deze “mijlpaal” nog niet is. “We zijn er nog niet. Alles draait straks om de daadwerkelijke handhaving. We zullen erop toezien dat het aantal flexwerkers inderdaad drastisch daalt.”

FNV zegt op zijn beurt dat het goed is dat het kabinet het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over deze kwestie opvolgt en een einde wil maken aan wat de bond noemt “de doorgeslagen flexibilisering”. “We zijn blij dat het kabinet onderschrijft dat het vaste contract de norm moet zijn voor structureel werk en dat flexcontracten niet mogen worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden”, geeft FNV-voorzitter Tuur Elzinga aan. Hij dringt aan op haast om de maatregelen in te voeren. “Voor mensen die geen zekerheid van werk en inkomen hebben, telt elke dag. Nu is het dan eindelijk zo ver dat de praktische voorstellen worden overgenomen. Laat het kabinet en parlement nu dan ook snel doorpakken.”