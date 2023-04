Verdachte schietpartij zorgboerderij voor het eerst bij rechtszaak

In de rechtbank in Dordrecht is maandag het strafproces begonnen over de dodelijke schietpartij bij een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen. Verdachte John S. (39) is voor het eerst aanwezig bij de rechtszaak. Hij had zich tijdens voorbereidende zittingen nog niet in de rechtbank laten zien. “Ik vind het heel moeilijk”, zei S. bij binnenkomst.

Veel nabestaanden en familieleden van slachtoffers zijn in de Dordtse rechtbank aanwezig. Een groot aantal betrokkenen volgt de zaak via videoverbindingen in andere zittingszalen.

S. wordt ervan verdacht dat hij op 6 mei vorig jaar een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje heeft doodgeschoten op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Twee anderen, een jongen van 12 jaar en een 20-jarige vrouw, raakten zwaargewond.

Twee dagen voor de schietpartij heeft hij een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen doodgeschoten, aldus het Openbaar Ministerie. Die man werd levenloos in zijn winkel aan de Sint Jacobsstraat gevonden. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homo-chatapp.

“Ik ken het hele verhaal en ik weet dat ik daarachter zit. Dat het gebeurd is, door mijn handelen”, reageerde S. op de aanklacht.

Op de vraag van de rechter hoe het zover is gekomen, dat hij op mensen en kinderen heeft geschoten, antwoordde de verdachte: “Het zit al jarenlang in mijn hoofd. Al jaren zie ik beelden dat ik mezelf doodmaak en dat ik andere mensen doodmaak. Door alle stress in mijn hoofd nemen de beelden alsmaar toe.”

S. noemde het een obsessie dat hij op zoek ging naar een wapen. “In januari namen de beelden toe. De obsessie om spullen te kopen, wapens, werd steeds groter.” S. kocht aanvankelijk een kruisboog, op 25 april zou hij het vuurwapen hebben aangeschaft.

S. nam het pistool mee naar zijn date in Vlissingen. De schoenmaker werd geblinddoekt door zijn hoofd geschoten. Beelden van het lichaam en een briefje op zijn buik stuurde S. naar een ex-vriendin, die hij in 2017 op de zorgboerderij had leren kennen. S. werd daar destijds weggestuurd, vanwege deze ongewenste relatie met de minderjarige cliënt.

S. zegt dat hij vooraf geen plan had om de Zeeuwse schoenmaker te doden, een vraag die van belang is om doodslag of moord te bewijzen. S. wilde met de foto’s en het thuisgeschreven briefje aan zijn ex “duidelijk maken dat ik het boek sloot”. “Haar bang maken is voor mij nooit aan de orde geweest.” Op vragen van zijn advocaat antwoordde S. dat hij de tas met het wapen mogelijk al een week in zijn auto bewaarde. “Om me veiliger te voelen”, zei de verdachte.