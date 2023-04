50 reizigers in ontspoorde trein, brand uitgebroken

Aan boord van de ontspoorde nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag, bevonden zich zo’n vijftig passagiers, zegt een NS-woordvoerder. Door een botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor en in het achterste gedeelte van de trein is volgens de NS-woordvoerder brand uitgebroken.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Hollands Midden was bouwmaterieel op het spoor mogelijk de oorzaak van het ongeval.

“De hulpdiensten waren snel ter plaatste”, aldus de NS-woordvoerder, die spreekt van een zwaar ongeval. “Onze eerste zorg gaat uit naar de mensen in de trein, passagiers en onze collega’s.”

Tussen Leiden en Den Haag rijden geen treinen.